انت الان تتابع خبر الكاظمي باليوم العالمي لحرية الصحافة: نأمل أن تكون صحافتنا دليل الناس للحقيقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد التأكيد على أن صحافتنا الحرّة هي ضمان لبقية الحريات".

وأشار إلى أن "الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق الذي نطمح له، على أمل أن تكون صحافتنا دليل الناس إلى الحقيقة"، مضيفاً: "نستذكر بهذا اليوم بإجلال شهداء الكلمة الصادقة".

