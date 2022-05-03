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الكاظمي باليوم العالمي لحرية الصحافة: نأمل أن تكون صحافتنا دليل الناس للحقيقة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدد التأكيد على أن صحافتنا الحرّة هي ضمان لبقية الحريات".

وأشار إلى أن "الإعلام الحرّ المسؤول والموضوعي يساهم في بناء العراق الذي نطمح له، على أمل أن تكون صحافتنا دليل الناس إلى الحقيقة"، مضيفاً: "نستذكر بهذا اليوم بإجلال شهداء الكلمة الصادقة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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