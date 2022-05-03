انت الان تتابع خبر أنقرة: المدفعية التركية قصفت مناطق بالعراق وقتلت عنصرين من العمال الكردستاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مواصلة "المدفعية التركية" بقصف مناطق في شمال العراق، لم تحددها بالضبط، فيما أشارت إلى أنها قتلت عنصرين من حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهاب.

