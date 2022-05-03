اخبار العالم

الكاظمي وأمير دولة قطر يتبادلان التهاني بمناسبة العيد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكاظمي وأمير دولة قطر يتبادلان التهاني بمناسبة العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
تبادل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، التهاني مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "أعرب في اتصال هاتفي عن خالص تمنياته لدولة قطر وشعبها الشقيق بوافر الخير والرخاء، وأن يعمّ السلام والاستقرار الأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف البيان، أن "الشيخ تميم، عبّر عن شكره وامتنانه للسيد الكاظمي"، معرباً عن "تمنياته للشعب العراقي بالخير ومزيد من التقدم والازدهار".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا