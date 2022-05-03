الكاظمي وأمير دولة قطر يتبادلان التهاني بمناسبة العيد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

تبادل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، التهاني مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "أعرب في اتصال هاتفي عن خالص تمنياته لدولة قطر وشعبها الشقيق بوافر الخير والرخاء، وأن يعمّ السلام والاستقرار الأمتين العربية والإسلامية".



وأضاف البيان، أن "الشيخ تميم، عبّر عن شكره وامتنانه للسيد الكاظمي"، معرباً عن "تمنياته للشعب العراقي بالخير ومزيد من التقدم والازدهار".

