الصومال.. 5 قتلى بهجوم لـ"حركة الشباب" على معسكر للقوات الإفريقية



شنت حركة "الشباب" المتمردة، الثلاثاء، هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة على مركز عسكري لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية "أتمس" جنوبي الصومال، ما خلف 5 قتلى في ثاني أيام عيد الفطر، بحسب مصدر أمني.



ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، القول إن "سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركزا عسكريا لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتمس) في بلدة عيل برف بإقليم شبيلى الوسطى جنوبي البلاد".



وأوضح أن "الهجوم بدأ بعملية انتحارية استهدفت المركز العسكري، أعقبتها مواجهات عنيفة بين عناصر مقاتلي الشباب والقوات الإفريقية".



وتابع: "حسب المعلومات الأولية، فإن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم مدنيان".



فيما أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم، عبر بيان لها نُشر على موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها.



وقالت الحركة: "بعد هجوم بدأ بعملية استشهادية، تمكن مقاتلونا من السيطرة على المركز العسكري، ومقتل نحو 59 من القوات الإفريقية".



وحتى الساعة 07: 00 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة عن بعثة "أتمس" بشأن الهجوم.



ويخوض الصومال، منذ سنوات، حربا ضد "الشباب"، وهي حركة مسلحة تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

الأناضول