الإجلاء مستمر.. أوكرانيا تنتظر وصول مدنيين من ماريوبول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - مايو - 2022 1:00 مساءً

تأمل أوكرانيا في وصول مجموعة ممن تم إجلاؤهم من أنقاض مصنع الصلب الضخم في مدينة ماريوبول التي احتلتها روسيا إلى مدينة زابوريجيا الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقال فاديم بويتشنكو رئيس بلدية ماريوبول إن أكثر من 200 مدني ما زالوا في مصنع آزوفستال للصلب حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة. وأضاف أن حوالي 100 ألف مدني إجمالا بقوا في المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف.

وأبلغ بويتشنكو التلفزيون المحلي “مجموعة (ممن تم إجلاؤهم) تتحرك باتجاه زابوريجيا. الإجلاء مستمر”. وأضاف: “نحد من المعلومات ونأمل أن يصل الذين تم إجلاؤهم إلى أوكرانيا”.

وبدأت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية منسقة مع أوكرانيا وروسيا في 29 أبريل نيسان لإخراج النساء والأطفال والمسنين من منطقة مصنع الصلب.

وأصبح المجمع الصناعي الضخم ملاذا لكل من المدنيين والمقاتلين الأوكرانيين بعدما فرضت موسكو حصارا على ماريوبول ودمرت المدينة بعد أسابيع من القصف.