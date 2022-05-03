اعتراض لدولتين أوروبيتين على “حظر النفط الروسي”!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:11 مساءً - منذ ساعتين

تستمر “حرب الغاز” بين روسيا والاتحاد الأوروبي بالاستعار، إلا أن قرار الاتحاد وقف الاعتماد كليًا على الغاز الروسي لم يرُق لبعض الدول.

إذ قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في بيان اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تساند فرض عقوبات تقف حائلا أمام شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر.

وأضاف سيارتو في حديثه في قازاخستان أن شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا تمثل حوالي 65 بالمئة من النفط الذي تحتاجه المجر ولا توجد طرق إمداد بديلة يمكن أن تحل محل ذلك.

بدورها قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، الثلاثاء أيضًا، إن سلوفاكيا ستسعى إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.

وقالت الوزارة في رد على أسئلة من رويترز “إذا صار هناك اتفاق على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاء”.

وفي آخر التعليقات المخالفة لرأي سلوفاكيا والمجر، قال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو تشينجولاني في مقابلة نشرت اليوم، إن بلاده تأمل في إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي في النصف الثاني من 2024.

وأضاف تشينجولاني لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية “يجب أن نحقق الاكتفاء الذاتي بحلول النصف الثاني من 2024. يمكننا الاستغناء عن استيراد الغاز الروسي”.

ورد تشينجولاني على سؤال عن آلية دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي قائلا إنه يتعين على مفوضية الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف سياسي “واضح لا لبس فيه” لتجنب تحميل المسؤولية لدول منفردة أو لشركات النفط والغاز.