شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تتجه لتخفيف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل هونج كونج حاليا على التعجيل بخططها المتعلقة بإعادة الفتح ، في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تعمل على تخفيف قواعد ارتداء الكمامات والسماح بإعادة فتح المزيد من الأماكن الترفيهية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن أحدث الإجراءات تعني أن الأشخاص لن يضطروا بعد الآن إلى ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في الأماكن المفتوحة، كما أنها ستسمح بإعادة فتح الشواطئ وحمامات السباحة بداية من الخامس من مايو.