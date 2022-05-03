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هونج كونج تتجه لتخفيف قيود كورونا

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الدمام - شريف احمد - تعمل هونج كونج حاليا على التعجيل بخططها المتعلقة بإعادة الفتح ، في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تعمل على تخفيف قواعد ارتداء الكمامات والسماح بإعادة فتح المزيد من الأماكن الترفيهية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن أحدث الإجراءات تعني أن الأشخاص لن يضطروا بعد الآن إلى ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الأنشطة في الأماكن المفتوحة، كما أنها ستسمح بإعادة فتح الشواطئ وحمامات السباحة بداية من الخامس من مايو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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