03 مايو , 2022
البابا فرنسيس (أ ف ب)
قال البابا فرنسيس في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتلق رداً.
وقال البابا لصحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية إن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد الحرب لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة لبوتين.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس: مستعد للذهاب إلى موسكو للقاء بوتين بشأن أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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