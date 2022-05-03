البابا فرنسيس: مستعد للذهاب إلى موسكو للقاء بوتين بشأن أوكرانيا

البابا فرنسيس (أ ف ب)

قال البابا فرنسيس في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتلق رداً.

وقال البابا لصحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية إن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد الحرب لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة لبوتين.