مقتل ثمانية أشخاص في حريق في حيّ فقير في الفيليبين (أ ف ب).

قضى ثمانية أشخاص بينهم ستة أطفال، في حريق اندلع في حيّ فقير في العاصمة الفيليبينية مانيلا، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء.

وجُرح ثلاثة أشخاص آخرين جراء الحريق الذي شبّ في الطبقة الثانية من منزل في حيّ فقير مكتظ يقع في حرم جامعة الفيليبين الهائل.

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء غريغ بيشايدا لوكالة «فرانس برس» إن فرق الإطفاء احتاجت إلى ساعتين لإخماد الحريق الذي دمّر ثمانين منزلًا.

وفُتح تحقيق بهدف الكشف عن أسباب الحريق.