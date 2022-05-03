قتل ملايين الطيور الداجنة في فرنسا بسبب إنفلونزا الطيور.

أفادت وزارة الزراعة الفرنسية أنه منذ بدء انتشار وباء إنفلونزا الطيور في تشرين الثاني/نوفمبر، تم ذبح 16 مليون طير داجن في فرنسا، وهو رقم قياسي.

لكن الوزارة أشارت إلى أنه «تم تجاوز ذروة الوباء في نهاية آذار/مارس وتباطأت سرعة انتشاره».

ومنذ تسجيل الحالة الأولى في شمال فرنسا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أصيبت أكثر من 1300 مزرعة بالفيروس ولا سيما في فيندي، غرب فرنسا، وفي المقاطعات المجاورة، حيث أفرغت السلطات المزارع من طريق ذبح أعداد كبيرة من الطيور المصابة، ولكن أيضًا غير المصابة كإجراء وقائي.

وتظل الأزمات المرتبطة بإنفلونزا الطيور محصورة عادة بشكل عام في جنوب غرب فرنسا ولا سيما في مزارع البط المخصصة لإنتاج كبد الأوز.

وفي العام الماضي، تم تسجيل ما يقرب من 500 حالة تفشٍ في المزارع وذبحت 3,5 ملايين طير معظمها من البط.