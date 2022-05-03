شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية لحفظ السلام في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت جماعة الشباب هجوما على قاعدة عسكرية لمهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، مما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود من بوروندي المتمركزين هناك.

وقال مبارك محمد المسؤول العسكري الصومالي بارز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن انتحاريا استخدم سيارة مفخخة لتفجير مدخل القاعدة العسكرية في قرية الباراف في إقليم ميدل شابيلي.

وقال محمد إن مقاتلين مدججين بالأسلحة اقتحموا القاعدة، واندلعت اشتباكات عنيفة. ولم يعرف بعد حجم الخسائر البشرية بالتحديد.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر الإذاعة التابعة لها.