شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستاني : لدينا ضغوط اقتصادية «حرجة» ونعمل على تجاوزها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء عن عزمه التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلاده حاليا، والتي وصفها بـ "الحرجة"، من خلال دعم شركاء التحالف في الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية عن رئيس الوزراء القول، إن "باكستان تعاني في الوقت الحالي من ضغوط اقتصادية كبيرة، ولكن لا داعي للقلق".

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه سيخاطب الأمة قريبا، وسيتحدث عن هذه التحديات بالتفصيل.