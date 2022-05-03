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الحكومة التايوانية تقلل الحجر الصحي للقادمين إلى 7 أيام

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الدمام - شريف احمد - تعتزم الحكومة التايوانية تقليل فترة الحجر الصحي الذي تفرضه على القادمين إلى البلاد، لتكون سبعة أيام بدلا من العشرة أيام المفروضة في الوقت الحالي، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مركز مكافحة الأمراض في تايوان اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن القرار الجديد الذي من المقرر بدء تنفيذه بداية من التاسع من مايو، سوف يسمح للوافدين إلى البلاد بمغادرة الحجر الصحي بعد أن يحصلوا في اليوم السابع على نتيجة سلبية لاختبار السريع؛ إلا أنهم سيتعين عليهم أن يستمروا في اتباع قيود معينة لمدة 7 أيام أخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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