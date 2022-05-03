شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتخطى 514 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 514 مليونا و270 ألفا و298 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و238 ألفا و316 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 81.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ993 ألفا و999 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ663 ألفا و838 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 523 ألفا و889 وفاة.