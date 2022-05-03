أخماد حريق اندلع في سوق الكيارة شرقي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في سوق الكيارة شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز ، إن "حريقاً اندلع داخل 4 أكشاك متجاوزة ومتداخلة مع بعضها ومشيدة من مادة السندويج بنل (تجاوز في الجزرة الوسطية)".

وأضافت أن "الحادث تحت سطرة فرق الدفاع المدني حالياً".