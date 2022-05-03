انت الان تتابع خبر أخماد حريق اندلع في سوق الكيارة شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في سوق الكيارة شرقي بغداد.
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في سوق الكيارة شرقي بغداد.
وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز ، إن "حريقاً اندلع داخل 4 أكشاك متجاوزة ومتداخلة مع بعضها ومشيدة من مادة السندويج بنل (تجاوز في الجزرة الوسطية)".
وأضافت أن "الحادث تحت سطرة فرق الدفاع المدني حالياً".