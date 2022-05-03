انت الان تتابع خبر روسيا تلعن تدمير مركز لوجيستي في أوديسا يستخدم لإيصال أسلحة أجنبية لكييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ69:

-أصابت صواريخ "أونيكس" الروسية عالية الدقة، مركزا لوجستيا بمطار عسكري في منطقة أوديسا تم من خلاله تسليم أسلحة غربية، كما تم تدمير حظائر طائرات بدون طيار بيرقدار TB-2 ، ومستودعات الأسلحة والذخيرة التي وردت من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.



-دمرت المقاتلات الحربية الروسية 69 منشأة عسكرية أوكرانية.

- دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات مسيرة أوكرانية، وصاروخ "توشكا يو"، وصاروخين من منظومة "سميرش".

-استهدفت مدفعية القوات المسلحة الروسية أكثر من 50 موقع إطلاق نار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وما يقرب من 200 مركز تجمع عسكري.

-دمرت صواريخ جوية عالية الدقة أثناء الليل ستة منشآت عسكرية أوكرانية.

-تدمير مواقع "قيادة اللواء 81" ولواء "الدفاع الإقليمي 77" التابع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف بصواريخ عالية الدقة.

