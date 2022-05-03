مواعيد المباريات المؤجلة للقوة الجويّة ضمن منافسات الدوري المُمتاز

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، مواعيد المُباريات المؤجلة لفريقِ القوة الجويّة ضمن مُنافسات الدوري المُمتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012