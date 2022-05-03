اخبار العالم

مواعيد المباريات المؤجلة للقوة الجويّة ضمن منافسات الدوري المُمتاز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر مواعيد المباريات المؤجلة للقوة الجويّة ضمن منافسات الدوري المُمتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-03 | 10:28

مواعيد المباريات المؤجلة للقوة الجويّة ضمن منافسات الدوري المُمتاز

المصدر:

510 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، مواعيد المُباريات المؤجلة لفريقِ القوة الجويّة ضمن مُنافسات الدوري المُمتاز.

المواعيد ادناه:

photo_2022-05-03_11-19-29-63787163365470
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا