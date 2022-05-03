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انت الان تتابع خبر مواعيد المباريات المؤجلة للقوة الجويّة ضمن منافسات الدوري المُمتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-03 | 10:28
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الخليج 365 – رياضة
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، مواعيد المُباريات المؤجلة لفريقِ القوة الجويّة ضمن مُنافسات الدوري المُمتاز.
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، مواعيد المُباريات المؤجلة لفريقِ القوة الجويّة ضمن مُنافسات الدوري المُمتاز.
المواعيد ادناه:
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