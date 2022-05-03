رونالدو يبكي عقب مواجهة برينتفورد (فيديو)

وحقق "الشياطين الحمر" فوزا عريضا على ضيفه برينتفورد بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما الاثنين في ختام الجولة الـ35 من "البريميرليغ".

وشارك رونالدو كأساسي وتألق بتسجيله هدفا تم إلغاءه، وأحرز ثان من ركلة جزاء بالدقيقة 61.



وانهمرت دموع رونالدو وظهر وهو يلوح بيده للجماهير المتواجدة في مسرح الأحلام ملعب "أولد ترافورد" على اعتبار أن هذه المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد على أرضه لهذا الموسم.