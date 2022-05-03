انت الان تتابع خبر رونالدو يبكي عقب مواجهة برينتفورد (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-03 | 10:23
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الخليج 365 - رياضة
ذرف البرتغالي كريستيانو رونالدو الدموع عقب نهاية مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحقق "الشياطين الحمر" فوزا عريضا على ضيفه برينتفورد بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما الاثنين في ختام الجولة الـ35 من "البريميرليغ".
وشارك رونالدو كأساسي وتألق بتسجيله هدفا تم إلغاءه، وأحرز ثان من ركلة جزاء بالدقيقة 61.
وانهمرت دموع رونالدو وظهر وهو يلوح بيده للجماهير المتواجدة في مسرح الأحلام ملعب "أولد ترافورد" على اعتبار أن هذه المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد على أرضه لهذا الموسم.
وشارك رونالدو كأساسي وتألق بتسجيله هدفا تم إلغاءه، وأحرز ثان من ركلة جزاء بالدقيقة 61.
وانهمرت دموع رونالدو وظهر وهو يلوح بيده للجماهير المتواجدة في مسرح الأحلام ملعب "أولد ترافورد" على اعتبار أن هذه المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد على أرضه لهذا الموسم.
وبدا البرتغالي وكأنه يودع جماهير النادي الإنجليزي، بعد موسم واحد فقط من انتقاله إلى اليونايتد.
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