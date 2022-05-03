عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف على أوديسا.. ونقل 1847 طفلا من أوكرانيا لروسيا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 3 مايو 2022

الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 11500 منهم 1847 طفلا نُقلوا من أوكرانيا إلى موسكو، الإثنين، دون مشاركة السلطات الأوكرانية.



ويشمل هذا العدد عمليات إجلاء من دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وتقول روسيا إنه تم إجلاء السكان بناء على طلبهم، في حين تقول أوكرانيا إن موسكو رحلت قسرا آلاف السكان منذ بدء الحرب.

قصف روسي لأوديسا

يأتي هذا فيما قُتل فتى في الخامسة عشرة وأصيب قاصر في قصف روسي جديد لأوديسا، وفق ما أفادت السلطات البلدية في هذه المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا والتي تعرضت لقصف متكرر في الأسابيع الأخيرة.

وقال مجلس بلدية المدينة على تليجرام: "ضربة صاروخية على أوديسا اصابت بأضرار مبنى كان فيه 5 أشخاص. قضى فتى في الـ15 ونقل طفل آخر قاصر الى المستشفى"، من دون أن يدلي بمعلومات عن مصير الثلاثة الآخرين الذين كانوا في المبنى.

من جهته، قال سكرتير مجلس الامن الاوكراني أوليكسي دانيلوف للتلفزيون الاوكراني إن كنيسة ارثوذكسية تابعة لبطريركية موسكو انهار سقفها جراء الهجوم.

واستهدف مطار أوديسا، السبت، بهجوم صاروخي اسفر عن تدمير مدرجه، بحسب السلطات الأوكرانية. وأصابت ضربات في 23 أبريل/نيسان مبنى سكنيا وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

ويخشى الأوكرانيون أن تكون المدينة أحد أهداف موسكو، خصوصا بعدما أكد جنرال روسي أن هجوم الكرملين في أوكرانيا يهدف الى إقامة ممر من الأراضي الروسية الى منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية في مولدافيا، يعبر أوديسا.