حريق غابات هائل بولاية نيو مكسيكو الأميركية يجبر مئات الأسر على الفرار

طلبت سلطات مدينة لاس فيغاس التاريخية بولاية نيو مكسيكو الأميركية من مئات الأسر إخلاء منازلها على الفور مع إذكاء الرياح الشديدة والطقس الجاف حريق غابات هائلاً يستعر على مشارف المدينة.

وقال مسؤولو هيئة الغابات الأميركية في نيو مكسيكو إن الحريق، المسمى كاف كانيون أتى على أكثر من 103 آلاف فدان، أو أكثر من نصف مساحة مدينة نيويورك.

وتمكنت السلطات من احتواء 30 في المئة منه بينما أحرق مناطق ضربها الجفاف في شمال غرب المدينة التي يسكنها 13 ألف نسمة.