انت الان تتابع خبر حملة دهم وتفتيش تطال منازل متورطين بجرائم قتل في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – ميسان
أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة أمنية كبرى في قضاء قلعة صالح، جنوب المحافظة بالتعاون مع قطعات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.
وقالت المديرية، في بيان ورد للسومرية نيوز أن "هذه العملية جاءت بهدف فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون وتفتيش الأحياء والمناطق الزراعية ومداهمة منازل الجناة المتورطين بجرائم القتل".
واكدت المديرية ان "العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها".