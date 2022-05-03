انت الان تتابع خبر حملة دهم وتفتيش تطال منازل متورطين بجرائم قتل في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة أمنية كبرى في قضاء قلعة صالح، جنوب المحافظة بالتعاون مع قطعات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.

