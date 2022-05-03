شكرا لقرائتكم خبر عن لا تزيد على 200 ألف جنيه.. اعرف عقوبة حفر بئر دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد حزمة من العقوبات بشأن التجاوز والتعدى على المنشآت العامة وذلك للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها فى ظل محدوديتها، وفيما يلى نستعرض عقوبة حفر بئر دون ترخيص.

ووفقا للقانون

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :

الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) ، والمواد (٩٤،٩٠،٧٨،٧٦) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .

وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .

وتنص المادة 70 على

يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .

ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية .

ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة .