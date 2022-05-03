شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كفل القانون ضمان حياة كريمة لأبناء الشهداء؟ اقرأ المنصوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر برقم 16 لسنة 2018"، نفاذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم

ونرصد مهام الصندوق والالتزامات التى تقع على عاتقه، وفقا لما ينص عليه القانون:

- توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمصابين.

- توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، ومنح بالمدارس والجامعات

- كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون .

- تقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية

- توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية وخدمات آخرى.

- صرف مبلغ تعويض للمستحقين ومكافآت الوسام .

-توفير الاشـتـراك والتجــديد المجاني في مراكز الشباب ، والنوادي والمنشآت

الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، والأنشطة الرياضية المختلفة ، وإتاحة الدخول

المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات ، والحدائق ، والمسارح ، وقصور الثقافة التابعة للدولة .

وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية، وذلك ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء، وقدم مجموعة من أبناء الشهداء، هدية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، علم مصر وعليه عبارة "شكرا من القلب"، مؤكدين على شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.