شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 8 سفن صينية تبحر بين الجزر جنوب اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إعلامي أن ثماني سفن تابعة للبحرية الصينية تشمل حاملة طائرات عبرت بين الجزر في أوكيناوا في جنوب اليابان يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن السفن، التي تشمل عدة مدمرات، أبحرت بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومياكوجيما. ولم تخترق السفن الصينية المياه الإقليمية اليابانية.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات للتعقيب.

ولم يرد الأسطول السابع الأمريكي، وهو جزء من قوات البحرية الأمريكية في المحيط الهادي، على طلب للتعقيب.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها ستراقب تحركات حاملة الطائرات والمجموعة المصاحبة لها، ووصفت الوضع بأنه "طبيعي".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه أن تلك هي المرة الأولى التي يتم تأكيد مرور حاملة طائرات صينية في المنطقة منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.