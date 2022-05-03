شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة سابقة تتهم «أمازون» بفصلها بسبب طول فترة مرضها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت موظفة سابقة في شركة التجارة الإلكترونية أمازون دعوى قضائية ضد الشركة يوم الاثنين قالت فيها إنها تعرضت للفصل دون وجه حق والمطالبة بإعادة رد راتبها بعدما أصيبت بمرض كوفيد-19 واحتاجت وقتا طويلا للتعافي.

وطلبت بريتاني هوب (29 عاما)، وهي مديرة علامة تجارية سابقة لخط الأزياء التابع لأمازون والذي يحمل اسم ذا دروب ومقره مانهاتن، بتعويض عن الضرر الناتج عن انتهاك قوانين اتحادية وقوانين مدينة نيويورك المتعلقة بالعجز عن العمل.

وقالت إنها دخلت المستشفى بعد تشخيص إصابتها بالإنفلونزا في الثالث من فبراير شباط 2020 بعد أربعة شهور من تعيينها، قبل أسابيع من بدء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأضافت أنها "أدركت في وقت لاحق" أنها "مصابة بأعراض كوفيد شديدة".

ولم تذكر الشكوى المقدمة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية ما إن كان تم تشخيص إصابة هوب بكوفيد-19 أو لا. وذكرت أن هوب قدمت أيضا شكوى أمام اللجنة الأمريكية للمساواة في فرص العمل.

ولم ترد أمازون على طلبات للتعقيب.