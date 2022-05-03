شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سكان كاليفورنيا وسط تأثيرات الجائحة وأنماط الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل عدد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية الانخفاض، وذلك بعد تراجعه لأول مرة على الإطلاق خلال الجائحة، لكن هذا التراجع يُظهر علامات على التباطؤ، حسبما أفادت بيانات جديدة.

وانخفض عدد سكان الولاية بمقدار 117 ألفا و552 شخصا بين أول كانون الثاني/يناير 2021 و أول كانون الثاني/يناير 2022 ، ليصل إجمالي عدد السكان المقدر إلى 39 مليونا و185 ألفا و605، وفقا لتقديرات صدرت يوم الاثنين عن وزارة المالية بالولاية.

وبحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، يسلط هذا التراجع المستمر الضوء على تغير أنماط الهجرة وانخفاض معدلات المواليد وارتفاع عدد الوفيات بسبب الجائحة.