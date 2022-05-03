شكرا لقرائتكم خبر عن 51 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 51 ألفا و131 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 17 مليونا و346 ألفا و753 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وزاد عدد يوم الثلاثاء بأكثر من الضعف عن 20 ألفا و84 إصابة جرى تسجيلها في اليوم السابق. لكنه لا يزال انخفاضا ملحوظا عن الأسبوع السابق عندما ظل الرقم فوق 80 ألفا.

وسجلت البلاد 49 وفاة الثلاثاء، مقارنة بـ 83 وفاة يوم الاثنين، ليصل الإجمالي إلى 23 ألفا و7 وفيات.