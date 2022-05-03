شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: 1847 طفل نقلوا من أوكرانيا إلى أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 11500 منهم 1847 طفلا نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا يوم الاثنين بدون مشاركة السلطات الأوكرانية.

يشمل هذا العدد عمليات إجلاء من منطقتين انفصاليتين تدعمها روسيا هما ما يطلق عليهما جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وتقول روسيا إنه تم إجلاء السكان بناء على طلبهم، في حين تقول أوكرانيا إن موسكو رحلت قسرا آلاف السكان منذ بدء الحرب.