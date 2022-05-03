شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتعهد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بريطانيا أمس الاثنين إنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.

وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

وأرسلت بريطانيا أكثر من خمسة آلاف صاروخ مضاد للدبابات وخمس منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المساعدات ستشمل أيضا مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين.

ويعتزم جونسون إلقاء كلمة للبرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية.