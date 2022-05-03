02 مايو , 2022
ثمانية قتلى جراء انهيار مبنى من ثلاث طبقات في نيجريا.
قضى ثمانية أشخاص إثر انهيار مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في حيّ في لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ.
وأوضحت أن المبنى انهار لسبب غير محدّد، مشيرةً إلى أنها تمكّنت من أن تخرج من تحت الأنقاض 23 شخصًا مصابين بجروح بين الطفيفة والخطيرة.
وقال ابراهيم فارينلوي من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لوكالة «فرانس برس» إن الطابقين الأرضي والأول من المبنى الواقع في حيّ ايبوتي-ميتا في البرّ الرئيسي من المدينة النيجيرية الكبرى، كانا يُستخدمان كمستودعات، فيما الطابقان الثاني والثالث فكانا يضمّان شققًا سكنية.
وأضاف «لقد عثرنا على ثمانية جثث وأنقذنا 23 شخصًا مصابين بدرجات متفاوتة من الجروح تلقوا الرعاية في منشآت صحية عديدة».
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