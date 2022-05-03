شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستأنف قصف «آزوفستال» بعد إجلاء المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير، في وقت شهدت فيه مدينة ماريوبول المتضررة بوقت لاحق محاولة جديدة لإجلاء السكان ونقلهم إلى بر الأمان عبر ممرات إنسانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون: إنه في نهاية طابور الحافلات، يجب أن يتمكن السكان الراغبون في الخروج بمركباتهم الخاصة من الانضمام إلى الرحلة.

وتمكنت قافلة من الحافلات تقل نحو 100 شخص، الأحد، من مغادرة المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، واستولت روسيا بالفعل على ماريوبول إلى حد كبير.

ووفقًا للتقديرات، لا يزال هناك نحو 100 ألف شخص من سكان ماريوبول الذين كان يبلغ عددهم 440 ألف نسمة داخل المدينة، ويعتبر وضعهم كارثيا.

وفي الوقت نفسه، قالت الأركان العامة للقوات المسلحة في كييف إن روسيا تواصل الهجمات في شرق أوكرانيا. وأضافت إن القوات الروسية واصلت، أمس، محاولاتها لتهيئة الظروف الملائمة لشن هجمات على مدينتي سلوفيانسك وسيفيرودونتسك.

وفضلا عن ذلك، هناك محاولات أخرى للسيطرة الكاملة على مدينة روبيجني، كما يستمر قصف مدينة خاركيف، وفقا لما تقوله كييف.

وقال بيترو أندريوشينكو مساعد رئيس البلدية للتليفزيون الأوكراني «أمس بمجرد أن غادرت الحافلات التي تقل مَن تم إجلاؤهم آزوفستال بدأ قصف جديد على الفور».

وقالت أوكرانيا إنها دمرت سفنًا روسية في البحر الأسود بواسطة طائرات بدون طيار.

وأعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على موقع «فيسبوك»، الإثنين، أن هناك «قاربين روسيين من طراز رابتور تم تدميرهما فجر أمس بالقرب من جزيرة سنيك».

وقام زالوجني بنشر مقطع فيديو يزعم أنه يظهر القصف الذي تم بنجاح، ولكن لم يتسن التحقق من اللقطات بشكل مستقل.

كما قالت القوات المسلحة الأوكرانية: إنها هاجمت بشكل رئيسي الدفاعات الجوية في الجزيرة المحتلة بالصواريخ. وقد سيطرت البحرية الروسية على جزيرة سنيك، الواقعة على بُعد 35 كيلو مترا من الساحل الأوكراني، فور اندلاع الحرب.