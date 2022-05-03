شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات»: لا تنتخبوا حلفاء إيران.. والمفتي يحذّر اللبنانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب حزب «القوات»، أمس الإثنين اللبنانيين بانتخابه، محذرا من مغبة انتخاب حلفاء حزب إيران أو حلفاء الحليف، ليلحقه تحذير آخر على لسان مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية، ودعا إلى التخلص من سيطرة الفاسدين وهيمنتهم على مقدرات الشعب.

وقال المفتي دريان، في خطبة عيد الفطر في جامع محمد الأمين في وسط بيروت أمس: «إن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة»، مشيرا إلى «أن الانتخابات النيابية فرصة أمامنا للتغيير، فليكن تغييرا نحو الأفضل، باختيار الأصلح والمشاركة الفعلية الكثيفة».

وأضاف «لقد مر لبنان عبر تاريخه الحديث، بأزمات سياسية وأمنية صعبة ومعقدة وواجه مصاعب اقتصادية واجتماعية كثيرة ومتداخلة، ولكنه استطاع أن يخرج منها بفضل تمسكه بوحدته الوطنية وعيشه الواحد».

وأشار إلى أن اللبنانيين اليوم قادرون «على إعادة بناء وطنهم من جديد، وعلى إعادة ترميم مؤسسات دولتهم المتداعية، وذلك انطلاقا من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يشكل المدخل إلى الإصلاح المنشود».

ودعا دريان الناس ليكون همّهم منكبا على التغيير الوطني، والإنقاذ الوطني، بدل أن يكون همهم الاندفاع نحو الهجرة، حتى لو كان الثمن أن تطويهم أمواج البحر الهائجة.

يذكر أن أولى مراحل الانتخابات النيابية تبدأ في 6 مايو الحالي موعد انتخاب اللبنانيين المقيمين بالدول العربية، والمرحلة الثانية في 8 مايو موعد لاقتراع اللبنانيين المقيمين في باقي الدول الأجنبية، أما اقتراع المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في 15 من الشهر الحالي. في حين غرد رئيس جهاز «العلاقات الخارجية» في «القوات اللبنانية» الوزير السابق د. ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» مشددا: «انتخبوا القوات اللبنانية، فخطها السيادي ثابت، مشروعها الدولة، نمط عيشنا، إيماننا وحريتنا خط أحمر، لا تنتخبوا حلفاء حزب إيران أو حلفاء الحليف»، مضيفا في ذات الغريدة: «يخدعونكم ولا يعلنون ذلك. في الانتخابات، يلبسون ثوب الحمل لكن في ساعة الصفر كلهم عند حزب الله».