شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد بـ«الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر، أمس الإثنين، في المسجد الأقصى شرق القدس دون صدامات مع الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن أكثر من 200 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى وسط تكبيرات العيد ورفع للأعلام الفلسطينية، وبحسب مصادر محلية بدأ توافد المصلين بمَن فيهم عائلات كاملة ضمت رجالا ونساء وأطفالا إلى باحات المسجد، منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة. وأوضحت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية كثفت نشر عناصرها في محيط البلدة القديمة في القدس وأزقتها دون تسجيل صدامات مع المصلين.