بعد اهتزاز الاقتصاد الأميركي.. ممثلة التجارة: جميع الأدوات متاحة للتصدي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي اليوم الإثنين إن جميع الأدوات متاحة للتصدي لارتفاع التضخم، ومنها خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، لكنها شددت على أن أي تحول في السياسة يحتاج إلى مراعاة الأهداف المتوسطة الأجل.

وأضافت تاي في مؤتمر استضافه معهد ميلكن في لوس أنجليس “بالتأكيد يمكننا بحث تلك الرسوم، لكن أعرض المنظور الاستراتيجي الذي ينبغي أن ننظر من خلاله السؤال هو ماذا سنفعل بها”.

ومضت تقول إن أي أدوات ستستخدم لمعالجة التضخم ينبغي ألا تقوض الأهداف المتوسطة المدى لبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة ينظر إلى الناس ليس فقط كمستهلكين، ولكن أيضا كعمال.

وفي الأول من فبراير، قفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، مما يمثل ضربة أكبر لأجور الأميركيين، إذ ارتفع التضخم بأسرع وتيرة منذ عام 1982، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7.5% عن العام السابق بعد زيادة سنوية بنسبة 7% في ديسمبر، وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة.

كما ارتفع مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 0.6% في يناير مقارنة بالشهر السابق.

وباستثناء مكونات المؤشر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، زادت الأسعار الأساسية بنسبة 6% عن العام الماضي، وهي أيضاً أكبر نسبة منذ عام 1982، و0.6% عن الشهر السابق.

يأتي ذلك، فيما توقع الاقتصاديون زيادة 7.3% على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين و0.4% عن الشهر السابق، وفقاً لمتوسطات مسح بلومبرغ، الذي اطلعت عليه “العربية.نت”.