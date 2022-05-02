وزير سابق يكشف: ترامب طرح فكرة إطلاق النار على أرجل محتجّين

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (أ ف ب).

قال وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر في مقتطفات من كتاب له نشرت الإثنين إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبّر حينما كان في المنصب عن انزعاجه الشديد من أشخاص كانوا يتظاهرون أمام البيت الأبيض بالقول «ألا يمكنكم بكل بساطة أن تطلقوا النار عليهم؟».

وقال إسبر إنه كان جالساً في المكتب البيضوي حين ثار غضب الرئيس و«اشتكى بصوت عال من احتجاجات كانت جارية في واشنطن» على خلفية مقتل رجل أسود على يد الشرطة.

وجاء في مقتطفات من مذكرات إسبر اطّلع عليها موقع أكسيوس الإخباري أن ترامب قال «ألا يمكنكم بكل بساطة ان تطلقوا النار عليهم؟ أن تطلقوا النار على أرجلهم؟».

وكانت الاحتجاجات التي تخلّلتها أعمال عنف وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، تندرج في إطار موجة تظاهرات عمّت البلاد بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

والرواية التي سردها إسبر تؤكد على ما يبدو تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن ترامب كان يعتبر أن على الجيش التدخل لقمع الاضطرابات الأهلية.