شولتز: لا رفع للعقوبات قبل توقيع روسيا اتفاق سلام مع أوكرانيا

معسكر القاعدة العسكرية في توديندورف شمال ألمانيا (أ ف ب).

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا لن تُرفع قبل أن تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع كييف، مضيفاً أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر السلام الذي تريده، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وفي مقابلة مع قناة «زد. تي. إف» التلفزيونية العامة، قال شولتز إن بوتين أساء التقدير إذا كان قد توقع أنه قد يكون قادراً على كسب أراضٍ من أوكرانيا، وإعلان إنهاء الأعمال القتالية، وبالتالي ترفع الدول الغربية العقوبات بعد ذلك.

وقال: «لم يفكر ملياً في عمليته في أوكرانيا... لم يكن يعتقد أن أوكرانيا ستقاوم هكذا. لم يكن يعتقد أننا سنؤيدهم للصمود لهذه الفترة... لن نسحب العقوبات ما لم يتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، ولن يحصل على هذا بسلام مفروض».

وأضاف أنه ليس لديه أي خطط لزيارة كييف بعد أن أُلغيت زيارة كانت مقررة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير بسبب اعتراضات أوكرانيا.