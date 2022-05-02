الكاظمي يهاتف قادة ثلاث دول خليجية

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الكاظمي "هنأ باتصال هاتفي كلاً من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وعاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".وأضاف البيان، أن "الكاظمي أعرب عن تمنياته بأن يعم الخير والسداد للدول الشقيقة الثلاث، وأن تنعم شعوبها بدوام الرفعة والازدهار".

وأكد الكاظمي وفق البيان، "على عمق العلاقات الأخوية التي تربط العراق مع السعودية والبحرين والكويت، وأهمية تطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح شعوب المنطقة واستقرارها".