اتفاق أوروبي على التمسك بموقف موحد حيال دفع ثمن الغاز الروسي

وقالت بومبيلي في تصريح عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للطاقة الذي عقد في بروكسل: "ندين جميعا بشدة قرار (غازبروم) الأحادي الجانب بقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا".

وأضافت: "نؤكد مجددا أنه يجب على جميع المشترين الوفاء بالتزاماتهم وفقا للعقود المبرمة".



وتابعت: "سنواصل العمل مع الشركات المشغلة والمفوضية الأوروبية لتطوير نهج مشترك للدفع، يمثل لقواعد الاتحاد الأوروبي والعقود بالشكل الذي أبرمت به".

وأشارت إلى أن "جميع الوزراء أيدوا هذا الموقف".