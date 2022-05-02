شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 أشخاص جراء نشوب حريق في مصنع للذخائر بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي ثلاثة أشخاص على الأقل إثر نشوب حريق في مصنع للذخائر في مدينة بيرم في منطقة الأورال في روسيا.

وذكرت سلطات السلامة والصحة المهنية في روسيا أن "ثلاثة عمال اصيبوا في الحريق، توفي أحدهم في موقع الحادث فيما نقل اثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنهما فارقا الحياة لاحقا تأثرا بإصابتهما".

وتشير تقارير إلى أن الحريق اندلع مساء أمس الأحد، وعرضت مقاطع فيديو للحريق أعمدة الدخان وهي تنبعث على ارتفاع ألف متر، فيما ذكر شهود عيان أن منشأة الانتاج بأكملها انفجرت جراء الحريق.

وينتج المصنع المملوك للدولة العديد من القذائف التي تستخدم في راجمات الصواريخ من نوعية جراد وسميرك، والتي تستخدمها روسيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ومنذ نشوب الحرب، تعرضت عدة مصانع أسلحة ومنشآت عسكرية روسية لحوادث وحرائق. وفي منتصف نيسان/ابريل الماضي على سبيل المثال، تعرض معهد بحثي تابع لسلاح الصواريخ الروسي في مدينة تفير شمال موسكو لحريق أتى عليه بالكامل.

وفي بادئ الأمر، ذكرت تقارير أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في ذلك الحريق، ولكن بحلول نهاية الشهر، أفادت تقارير إعلامية أن عدد الضحايا ارتفع إلى عشرين شخصا.