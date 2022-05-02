العتبة الحسينية تقرر إقامة صلاة العيد يوم غد

قررت إدارة العتبة الحسينية، اليوم الاثنين، إقامة صلاة العيد يوم غد بعد تخفيف إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها جائحة كورونا قبل عامين.

وذكرت العتبة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر إقامة صلاة العيد يوم غد بعد تخفيف إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها جائحة كورونا قبل عامين".