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العتبة الحسينية تقرر إقامة صلاة العيد يوم غد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- كربلاء

قررت إدارة العتبة الحسينية، اليوم الاثنين، إقامة صلاة العيد يوم غد بعد تخفيف إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها جائحة قبل عامين.

وذكرت العتبة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر إقامة صلاة العيد يوم غد بعد تخفيف إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها جائحة كورونا قبل عامين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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