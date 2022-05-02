انت الان تتابع خبر العتبة الحسينية تقرر إقامة صلاة العيد يوم غد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- كربلاء
قررت إدارة العتبة الحسينية، اليوم الاثنين، إقامة صلاة العيد يوم غد بعد تخفيف إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها جائحة كورونا قبل عامين.
قررت إدارة العتبة الحسينية، اليوم الاثنين، إقامة صلاة العيد يوم غد بعد تخفيف إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها جائحة كورونا قبل عامين.
وذكرت العتبة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر إقامة صلاة العيد يوم غد بعد تخفيف إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها جائحة كورونا قبل عامين".