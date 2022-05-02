انت الان تتابع خبر كانا يستقلان دراجة نارية.. حادث سير يودي بحياة منتسبين اثنين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منتسبين اثنين في وزارة الداخلية منسوبين الى آمرية حفظ القانون، لقيا مصرعيهما، بعدما اصطدمت بدراجتهما عجلة نوع كيا حمل".

وأضاف، أن "الحادث حصل على سريع محمد القاسم أسفل جسر وزارة المالية"، مشيراً إلى أن "صاحب المركبة تم اعتقاله وإيداعه التوقيف، ونقل جثث المنتسبين إلى الطب العدلي".

