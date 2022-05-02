القبض على متهمين ومطلوبين قضائياً في واسط

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القى القبض على مطلوب وفق احكام المادة (28 مخدرات)، وقام قسم مكافحة إجرام واسط بالقاء القبض على مطلوب وفق أحكام المادة( 1 ق.ع )".وأضاف البيان، أن "مفارز قسم الشرطة القضائية التابعة الى قيادة شرطة واسط، ومكاتب التحقيق التابعة لها، تمكنت من إلقاء القبض على (5) متهمين مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

