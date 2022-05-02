انت الان تتابع خبر أمن كردستان يعلن الإطاحة بإرهابي نفذ عملية في الموصل قبل أربعة أيام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب البيان الذي ورد لـ الخليج 365، فإن "الارهابي نفذ عملية في المركز الثقافي في الموصل يوم 28 نيسان وتوجه يوم 30 نيسان الى دهوك حيث تم اعتقاله من قبل جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أصدرت بياناً يوم 28 نيسان، أكدت فيه وقوع انفجار في مدينة الموصل.



وذكرت الخلية في بيانها، أن "مدنياً أُصيب اثر انفجار داخل عجلة نوع (اوبل فكترا) داخل شارع فرعي خلف شارع المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، مما ادى الى احتراق العجلة، كمعلومات أولية عن الحادث".

وأضاف، أن "خبراء الأدلة الجنائية شرعوا بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار".