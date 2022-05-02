شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ويهنئ العاملين والمسافرين بالعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صباح اليوم الإثنين، مطار القاهرة الدولى، عقب تأديته صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الملك فيصل بالمطار مع عدد من العاملين بوزارة الطيران وشركاتها القابضة والتابعة، حيث تفقد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، لمتابعة انتظام حركة التشغيل فى أول أيام عيد الفطر المبارك التى تشهد كثافة كبيرة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتهنئة العاملين والمسافرين.

وفى بداية جولته، حرص الطيار محمد منار على تقديم التهنئة للعاملين بشركات الطيران ورجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار بحلول عيد الفطر المبارك، حيث أشاد بدورهم الكبير وجهودهم المشرفة وحرصهم على تقديم خدمات متميزة فى كل مواقع العمل بالمطار، متمنياً لهم مزيدا من التوفيق والنجاح فى أداء دورهم المهم لتقديم خدمات متميزة لضيوف مصر بما يليق بمكانتها.

وخلال جولته تابع وزير الطيران انتظام حركة التشغيل مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية بكل دقة، حيث تفقد صالتى السفر والوصول ومكتب مبيعات مصر للطيران وكاونترات إنهاء إجراءات السفر والجوازات والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال ومنطقة سيور الحقائب ومتابعة انتظام حركة التشغيل بالمهبط.

وإلتقى الوزير بعدد من المسافرين حيث هنأهم بعيد الفطر المبارك وإستمع إلى أرائهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم بالمطار وعلى متن الطائرات ومقترحاتهم لتطويرها.

ووجه وزير الطيران بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العاملة بالمطار لمواجهة كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة خلال فترة إجازة العيد بما يسهم فى انتظامية الحركة مشيداً بالتعاون المثمر والفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

رافق الوزير فى جولته باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد شاهين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، والمهندس مسعد موسى رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية وحاتم ممدوح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.