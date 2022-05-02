الجزائر تهدد بفسخ عقد الغاز مع إسبانيا... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - أكدت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، أمس أربعاء، في بيان أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط الشركة النفطية الجزائرية "سوناطراك" بزبائنها الإسبان.

وجاء في البيان أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب "تلقى اليوم بريدا الكترونيا من نظيرته الاسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار اسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وحسب الوزيرة الاسبانية فإن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا".

وأكدت الجزائر "أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى اسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر اخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الاسبان".

وكالات