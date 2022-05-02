الغزو الروسي.. أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 01:22 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 1:02 مساءً

طفلتان مع ذويهما الفارين على حدود أوكرانيا مع هنغاريا.

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين أن أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 شباط.

وقالت المفوضية إن الإحصاءات تم تجميعها من مصادر مختلفة، لا سيما البيانات التي قدمتها السلطات من نقاط العبور الحدودية الرسمية.

إجلاء 100 مدني من آزوفستال

وفي آخر التطورات الميدانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تويتر اليوم الاثنين أن نحو 100 مدني تم إجلاؤهم من مجمع آزوفستال حتى الآن، ويجري العمل على إجلاء المزيد من المدنيين المحاصرين في المجمع.

وأوردت وكالة رويترز أن المدنيين الذين جرى إجلاؤهم نُقلوا في مركبات عليها شعار الأمم المتحدة، فيما يشير إلى عقد اتفاق لتخفيف المحنة الناشئة عن الحصار الأكثر دمارا خلال حرب أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت الوكالة أن نحو 54 مدنيا وصلوا اليوم الأحد إلى مركز إيواء مؤقت في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بعد تمكنهم من مغادرة منطقة مجمع آزوفستال.

استئنناف القصف

ولاحقا، أفاد أحد مساعدي رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية اليوم الاثنين بأن روسيا استأنفت قصف مصانع الصلب في آزوفستال أمس الأحد بمجرد مغادرة الحافلات التي كانت تقل المدنيين المنطقة.

ويسيطر الروس على معظم أنحاء ماريوبول، التي شهدت أعنف قتال في الحرب في أوكرانيا حتى الآن، لكن لا يزال عدد غير معروف من المدنيين والمقاتلين محاصرين في آزوفستال التي توفر شبكتها من المخابئ والأنفاق المأوى من القصف الروسي منذ أسابيع.

وقال بيترو أندريوشينكو مساعد رئيس البلدية للتلفزيون الأوكراني “أمس بمجرد أن غادرت الحافلات التي تقل من تم إجلاؤهم آزوفستال بدأ قصف جديد على الفور”.