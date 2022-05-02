بينهم نساء وأطفال.. إجلاء مئة مدني من ماريوبول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

في وقت لاتزال مدينة ماريوبول الواقعة على بحر أزوف، تحت الحصار الروسي، أفاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بأن نحو مئة مدني تم إجلائهم من مصنع آزوفستال ومن المقرر أن يصلوا إلى مدينة تسيطر عليها أوكرانيا اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو مساء الأحد “لأول مرة نشهد يومين من وقف إطلاق النار في هذه المنطقة وتمكنا من إخراج أكثر من مئة مدني (منهم) نساء وأطفال”.

وأضاف أن أوائل من تم إجلائهم سيصلون إلى زابوريجيا صباح اليوم الاثنين بعد أن أكدت الأمم المتحدة أن “عملية المرور الآمن” جارية.

كارثة إنسانية حقيقية

بدورها، ذكرت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا أن مئات المدنيين ما زالوا محاصرين في مصنع الصلب، وهو مجمع ضخم من العهد السوفيتي يضم شبكة من الأنفاق والملاجئ تحت الأرض.

وأضافت على تطبيق تيليغرام في وقت متأخر من مساء أمس الأحد “الوضع أصبح إشارة على كارثة إنسانية حقيقية لأن الناس يعانون من نقص الماء والغذاء والدواء”.

وفي السياق، أشار مصور من رويترز الى أن أكثر من 50 مدنيا وصلوا إلى مركز استضافة مؤقت في منطقة تسيطر عليها روسيا أمس الأحد بعد فرارهم من ماريوبول.

من جهته، قال مجلس مدينة ماريوبول إن خطة لإجلاء المدنيين من المناطق المدمرة بالمدينة خارج مصنع الصلب تم تأجيلها إلى صباح الاثنين.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الاثنين إن قوات الكرملين كانت تحاول السيطرة على بلدة روبيجني والاستعداد لهجوم على سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا، بينما قال فالنتين ريزنيتشنكو حاكم دنيبرو إن صاروخا روسيا أصاب صومعة حبوب لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

انفجارات في بيلغورود الروسية

وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرهي جايداي إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء القصف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووقع انفجاران في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في بيلغورود، وهي المنطقة الجنوبية الروسية المتاخمة لأوكرانيا، وفقا لمنشور كتبه حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يتضح بعد سبب الانفجارات وقال جلادكوف إنه لم تقع إصابات أو أضرار.