شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا : جهات تتجسس على رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير شؤون الرئاسة فيلكس بولانيوس اليوم الاثنين إن السلطات الإسبانية رصدت برنامج التجسس بيجاسوس في هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلس.

وأضاف بولانيوس في مؤتمر صحفي أن اختراق هاتف سانتشيث كان في مايو 2021 وحدث تسريب واحد على الأقل للبيانات في ذلك الوقت. ولم يحدد من هي الجهة التي كانت تتجسس على رئيس الوزراء الإسباني وما إذا كانت هناك أي قوى أجنبية أو جماعات إسبانية يشتبه في أنها تقف وراء ذلك.

وقال "الأنشطة كانت غير مشروعة وخارجية... من قبل جهات غير رسمية وبدون تفويض من الدولة"، مضيفا أنه تم إبلاغ وزارة العدل بالواقعة وستتولى المحكمة العليا القضية.

وجاء هذا الإعلان بعد ضغوط شديدة على الحكومة الائتلافية اليسارية لشرح موقفها بعد أن قالت مجموعة الحقوق الرقمية الكندية (سيتيزن لاب) إن أكثر من 60 شخصا على صلة بالحركة الانفصالية في قطالونيا كانوا أهدافا لبرنامج التجسس (بيجاسوس) الذي تصنعه مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية.