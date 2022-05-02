ضمن عمليات أمنية.. القبض على 68 مطلوباً في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، القبض على 68 مطلوباً ضمن عمليات أمنية في قضاء الميمونة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه وإشراف مباشر من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة من قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع مكتب استخبارات الميمونة واجبات أمنية في القضاء المذكور أسفرت عن القبض على 68 مطلوباً خلال فترة اسبوعين وتضمنت أوامر القبض مواد قانونية مختلفة في المشاجرات والإرهاب والقتل العمد".

