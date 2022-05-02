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ضمن عمليات أمنية.. القبض على 68 مطلوباً في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، القبض على 68 مطلوباً ضمن عمليات أمنية في قضاء الميمونة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه وإشراف مباشر من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة من قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع مكتب استخبارات الميمونة واجبات أمنية في القضاء المذكور أسفرت عن القبض على 68 مطلوباً خلال فترة اسبوعين وتضمنت أوامر القبض مواد قانونية مختلفة في المشاجرات والإرهاب والقتل العمد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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