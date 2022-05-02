بين الإطار والتيار: كسر عظم‎‎... التفاصيل في هذا التقرير

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بغداد - ياسين صفوان - في مراحل عدة دخلت على خط مواجهة الاطار والتيار بشأن تشكيل الحكومة، تصريحات حادة يطلقها الطرفان تثير المخاوف من احتمالية تطور الموقف ليصل الى كسر العظم.

الاطار والتيار… مواجهة مستمرة في اروقة السياسة تدخل تارة في الحوار والتفاوض واخرى في حرب تصريحات تحمل في طياتها الحدية، لكن دون حلول، وصل الامر الى حد التسابق لتحقيق الاغلبية بهدف مسك زمام الامور لتشكيل الحكومة، فكيف ستكون النهاية.

يرى البعض ان طبيعة التوازنات التي افرزتها نتائج الانتخابات الاخيرة، غيرت موازين القوى فجعلت طرفا يحاول فرض الشروط، واخر يحاول استمالة نده نحو طريق التوافقية، التي شكلت وفقها جميع الحكومات السابقة، ومع هذه المعطيات لا تبدو الحلول قريبة.

بقاء الوضع على ما هو عليه لا يصب في مصلحة جميع الاطراف، هكذا يتصور مراقبون، يؤكدون ان خطورة الموقف تكمن في خرق المدد الدستورية وهي حالة قد تؤسس أعراف سياسية تدخل البلد في متاهات ودوامات تربك الاوضاع العامة للبلاد، ما لم تتدخل اطراف تحمل كلمة الفصل لتنهي هذا الجدل وتدفع الجميع نحو التفكير بمصلحة الوطن والمواطن.